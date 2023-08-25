美股｜三大指數同跌逾1%　道指收市挫373點　納指瀉1.87%

市場關注即將召開的全球央行年會，在聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發表講話前保持謹慎。加上英偉達 (Nvidia）漲勢消退，以及波音股價下跌，道指週四 (24日）下午走勢急速轉差，至收市跌373點；美股三大指數同跌逾1%。



道指收市報34,099.42點，跌373.56點或1.08%；標指報4,376.31點，跌59.70點或1.35%；納指報13,463.97點，跌257.06點或1.87%。

作為道指成份股的波音公司，因其737 MAX型號飛機出現新質量問題，將導致推遲近期交付，拖累波音及其零件供應商Spirit AeroSystems股價受壓。其中波音至收市跌近5%，Spirit AeroSystems跌超過12%。

美國聯儲局24日起在Jackson Hole舉行全球央行年會，市場觀望鮑威爾25日發表的言論，預計將表達他對美國經濟及貨幣政策的看法，顯示美國利率走向。

數據方面，美國商務部公布，7月耐用品訂單跌5.2%，是連續4個月錄得升幅後再次下跌，更是2020年4月以來最大跌幅，跌幅也遠高於預期的4%。扣除運輸的核心耐用品訂單，則按月升0.5%。

另外，美國勞工部公布，上星期初領失業救濟人數為23萬，按週下跌1萬人，整體低於市場預期的的24萬人，也是3星期以來新低；續領失業金人數報170.2萬人，低於市場預期的170.8萬人，按週亦下跌9,000人，顯示美國勞動力市場仍然強勁。