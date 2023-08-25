AEON母企上半年港業務收益下跌一成　料經濟低迷續影響消費情緒

永旺（0984）上半年虧損7819.4萬元，去年同期虧損1.45億元，派中期息每股2港仙。集團表示，內地訪港旅客消費仍未回復疫情前水平，加上零售業人手短缺，下半年經營將面對許多不確定因素。



對於香港因福島排放核污水，禁止10個都縣水產進口，集團表示會配合政府，遵守香港法規和政府的指引，並會在世界各地採購產品，今次事件對集團的影響十分輕微。



香港業務收入21億元

期內，收入45.22億元，按年跌10.44%。毛利率改善0.5個百分點至28.8%。調整後LBITDA為5,520萬元，去年同期虧損2,670萬元。

上半年香港業務收益下跌10.4%至21.02億元，業務虧損減少約6%至7,160萬元；中國業務收益部分減少10.4%至24.2億元，虧損縮窄至1,540萬元。

集團表示，中港通關後，零售市道或有起色，但整體經濟低迷將影響市民消費情緒。訪港的內地旅客的消費仍未回復疫前水平，加上人手短缺，預計下半年的經營將面對許多不確定因素。

下半年在港開小型專賣店

內地業務方面，集團認為，內地經濟前景不明朗，相信顧客短期內的消費模式將不會有大變化，零售市場縱然會逐步恢復，但步伐仍然緩慢。將專注做好自身業務並審慎控制成本，推動業績持續改善。

開店方面，集團董事總經理長島武德表示，香港方面下半年會進一步開設小型專賣店，至於內地，主要開設超級市場，今年8月、9月合共開設兩間，2024年、2025年亦會繼續拓展門店網絡。