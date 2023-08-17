日本百事生可樂因為抖音主播夏老實的瘋狂帶貨手法網上爆紅，香港人人都想搵支飲一飲，看看是否如傳曄一樣飲完何B仔識轉彎、發光。而早前AEON百貨有人在顧客意見板上留言「我想嚐嚐日本的生可樂！」店方於8月16日突發在網店上架日本百事生可樂，但記者發現已經全部售罄！想快手入手生可樂打卡？即教你邊度買生可樂最抵！



AEON網購緊貼網上熱心｜香港獨家網購生可樂

其實生可樂在7月初已經在TikTok、BiliBili圈子成為熱話，而香港則在7月尾左右多人留意。但等了很久，無論是Donki、AEON、HKTV Mall 都未見有售。早前AEON 在社交網絡上公布，將會順應顧客意見，在網店及部份分店發售，但不出一天已經售罄。

日本偶像全隊AV片出道？｜SOD魔鏡號前全力演出、更已有番號

生可樂是什麼? 抖音帶貨主誇張失、令飲品變笑話

生可樂是什麼?「生可樂」（Pepsi Nama Cola）是一種日本限定的百事可樂，因泡沫豐富得像生啤而命名。它其實已推出一段日子，但「生可樂」近日卻成為抖音、bilibili、微博等SNS的熱門字。最近更紅到來香港facebook，很多人搞生可樂gag！究竟生可樂是否好飲、記者無法評論；但其實這次生可樂熱，非因飲品本身質素，而是因為一位名為「夏老實」、男性打扮的女性抖音帶貨直播主而起。日本生可樂飲完XX會發光？抖音帶貨主播夏老實言行誇張成網上熱話

夏老實帶貨時言論誇張失實早成笑柄

「夏老實」由2022年尾開始在抖音帶貨，廣東話口音相當近似香港人，平時就常穿巴黎世家、在名車內直播賣M巾，其影片常出現前言不對後語、誇張失實的言論，本來早就成為互聯「紅人」被恥笑。更有大量bilibili、YouTube惡搞片，精選了夏老實的「名場面金句」：

+ 1

幪面超人Gotchard 15歲長腿女主角、豐滿版石原聰美／6大女角相集

AEON冇貨！點先買到生可樂？

日本Amazon.jp以及日本版樂天市場，也能購買到24支一箱的生可樂（2133日圓／24支｜約$12蚊支），但兩者都不寄海外地址。（連結）

如果使用日本集運，雖然2800日圓+本地免運，但因為24支可樂非常之重，記者計過用集運最少需要$700港元才能運到香港。

姚焯菲、鍾柔美YouTube片鬥頭文字D、拍拍機，y2k少女機鋪初體驗

你都可以自己去日本時在Amazon訂購，再運到日本地址。但飲品、食物不能使用便利店取件，寄酒店前必須先與店員談妥，能夠代簽收件才好下單。另外，24支生可樂大約重20kg，需要預計寄倉行李運費！

點圖看日本AMAZON訂貨流程教學





+ 8

最佳方法是上淘寶買，又或者等AEON再返貨。

叉雞尼克星咩料？年收百萬廣東話YouTuber、Pan Piano拍片也Cos他