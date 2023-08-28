新世界高開2%　否認「明股實債」方式抵押旗下項目

新世界（0017）於上周五（25日）就有關網上傳言作出澄清，今早股價出現反彈，最新報16.64元，高開2%。



新世界發言人於上周五向《香港01》表示，注意到就最近有人在社交平台，以不具名方式對某地產集團散播的不實某些言論，當中包括暗示新世界發展集團以「明股實債」方式抵押旗下商業項目，有關內容全屬虛假誤導，懷疑有人意圖藉此操縱債券市場及影響股價，從中獲利。因此集團將考慮就事件向相關執法部門舉報，並同時諮詢法律意見，考慮是否採取進一步行動。

公司於當日進一步作澄清，稱一如集團於今年初披露，荔枝角道 888號超過80%樓面面積已售出。因此，文章聲稱集團為融資抵押這項資產，不但與事實不符亦不合邏輯，因為集團不可能抵押不屬於其資產。

另外，集團又指，仍然全資擁有愉景新城。因此，文章聲稱集團曾拆售或出售愉景新城以融資並非事實。至於文章暗示集團會回購Ares SSG在持有長沙灣永康街商業綜合體的合營企業的51%股權，乃失實並具誤導性。新世界指出，已在有關公告中披露所有與Ares SSG的交易條款。誠如公告所述，這是一個商業主導的交易，可結合集團在物業建設及發展方面的知識及專長，連同全球領先房地產投資者的資源及經驗，以持續把握香港其中一個新興商業區優質商業物業的預期需求增長。新世界發展並沒有向買方提供任何財務擔保。集團在此交易中提供的唯一保證是在2024年6月前完成建築項目，並承諾項目總建築面積。