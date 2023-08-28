碧桂園爆雷　5隻本港基金有投資　安聯海通風險敞口於呢個水平！

內房債危機近日再度擾攘市場，因是次輪到內房民企「模範生」碧桂園出事，晨星列出7隻基金，它們在香港發售、同時在碧桂園（2007）有風險敞口，當中有5隻風險高於0.01%，最高有約0.33%。



晨星表示，恒大風波蔓延至其他內房企業，包括碧桂園要在截至9月6日的寬限期支付票面息率，如果它無法如期支付，兩隻美元債（2026年2月6日到期及2030年8月6日到期）將會被視為違約。

晨星統計顯示，擁有近違約碧桂園債券的基金包括PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund ，旗下8隻基金持有碧桂園債券佔總資產1.23%。同時， 海通亞洲高收益債券基金中，碧桂園資產佔整體資產約1.25%，GS亞洲高收益債券基金還持有碧桂園發行的共6隻債券，佔7月底淨資產的0.91%。

有購買內房的基金包括宏利環球基金 – 亞洲高收益基金。雖然並未持有碧桂園受影響的兩支債券，但該基金對內房風險敞口最高，接近15%。PIMCO GIS亞洲高息債券及富達亞洲高收益債券，都在努力減低內房的風險敞口，前者由去年6月底的11.9%降至6.1%，後者由去年6月底的21%降至9.7%。