美股｜道指收市升292點　標指及納指漲超過1%　Tesla飆近8%

美國本週公布重要經濟數據前，美股週二（29日）造好。受Tesla、Nvidia、Alphabet等股價上漲帶動，加上7月份JOLTS職位空缺下跌，道指中段升勢擴大，至收市升292點，為連升第三個交易日。標指與納指升超過1%，其中納指漲1.74%。



道指收市報34,852.67點，升292.69點或0.85%；標指報4,497.63點，升64.32點或1.45%；納指報13,943.76點，升238.63點或1.74%。其中Tesla 至收市升7.69%、Nvidia升4.16%、Apple升2.18%。

另外，中概股飆3.7%，其中內地電商拼多多炒高15.4%，次季業績勝預期。

美國勞工部29日公布7月份職位職缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告，職位空缺數量為882.7萬個，低於市場預估的946.5萬個，也低於6月時的958.2萬個，顯示勞工需求正在減弱。

另外，世界大型企業研究會（Conference Board）公布8月份消費者信心指數為106.1，低於預期的116.1，前值為117.0。顯示在高通脹及聯儲局連番升息下，消費者信心有所惡化。

美國通脹和就業仍是本星期關注焦點，包括週四將公布的8月個人消費開支（PCE）物價指數，以及週五出爐的8月份非農就業報告，投資者藉此估算聯儲局利率走向。