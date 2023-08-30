渣打香港大增侍產假及領養假至20周　推動家庭友善企業文化

渣打香港宣布由2023年9月1日起，將僱員有薪侍產假及領養假由現時兩個星期增加至 20 個星期，與現行的有薪產假看齊。該行指出一直致力推動家庭友善及共融的企業文化，在新的安排下，爸爸們以及在職的領養父母均可有更多時間迎接家庭新成員。



渣打香港行政總裁禤惠儀：「人才是渣打銀行最寶貴的資產。我們一直積極創造以人為本、多元和共融的企業文化，提倡工作與生活平衡，幫助員工發展長遠事業，同時照顧他們的家庭需要。自 2017 年渣打作為本地市場領導者大幅增加有薪產假至 20 個星期之後，今天再進一步將有薪侍產假及領養假增加至同一水平，讓渣打的在職家長有更多時間迎接新的家庭成員，亦提供家庭友善及共融的工作環境以吸引和保留優秀人才。」

作為家庭友善的僱主，渣打香港於2017年率先將有薪產假由原來的12個星期增加至20 個星期，是當時本地市場首批大幅增加育兒假的僱主之一，並同步正式推出《靈活工作安排政策》，令員工有更多靈活性安排在家工作或彈性工作時間，以方便照顧家庭或個人生活需要。渣打亦支持建立母乳餵哺友善工作間，在多個辦公室內設有「媽媽房」，提供私隱空間予員工授奶。隨著疫情過去，渣打香港趁暑假舉辦了因疫情而暫停三年的「帶孩子上班日」，讓一眾員工攜同子女到渣打位於中環及觀塘的辦公室參觀，了解父母的工作，並參與一系列饒富趣味的活動。