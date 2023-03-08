三八婦女節｜城巴新巴女性僱員比例升　產假及侍產假今加碼至全薪

城巴新巴在今天（8日）三八婦女節帶來好消息，宣布有薪產假即日起由現時24周的五分四薪金，提升至全薪，同時把2周的男士侍產假亦提升為全薪，為僱員締造更理想的工作環境及鼓勵生育，並配合「家庭友善僱傭措施」。

城巴新巴現時員工逾5,000人，女性比例為6.7%，即大概逾330人。



女僱員有薪假和男僱員侍產假 均加碼至全薪

適逢國際婦女節，城巴新巴今天表示，城巴新巴為在職準母親帶來喜訊，宣布推行升級「家庭友善僱傭措施」，讓員工享有全薪產假，取代現時法定的五分之四薪金。

男性僱員亦有喜訊，城巴新巴同時宣布將男性僱員的兩星期有薪侍產假，提升至全額薪金，務求令僱員有更多時間照料家人，和建立緊密的親子關係。

2021年5月城巴新巴宣布推出24周產假時，當時懷孕五個月的行政助理楊健舜（左），與當時產後不久的城巴車長劉家穎會見傳媒。（資料圖片/新巴城巴提供）

城巴新巴總經理(人才管理及文化)黃偉業表示，該公司十分重視僱員的個人發展及身心健康，因此一直積極推行「家庭友善僱傭措施」，推動工作和生活平衡。今次推行全薪產假及侍產假，可謂是生育保障大躍進，領先各行各業。

他表示，冀望措施讓剛增添家庭新成員的僱員有更多時間和資源平衡生活和工作，回到工作崗位後亦可安心繼續發展事業，並相信措施能吸引更多年輕人加入公司。

女性僱員較兩年前提升 現時佔6.7%

城巴新巴發言人接受查詢表示，現時公司總員工人數逾5000人，女性僱員由2021年5月推出24周產假時的5%，提升至6.7%，即大概逾330人。

2018年10月的施政報告提出延長法定產假，由10周加碼至14周。至於男士侍產假則於2015年2月生效，有薪假期為3天，再由2019年1月起增至5天。

城巴新巴在有薪產假日數和侍產假日數，都高於法例要求，該公司在新聞稿形容為「冠絕同行」、「領先業界」。