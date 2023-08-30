HKTVmall母企｜香港科技探索半年純利大跌62%　稱零售業臨4項難題

HKTVmall母企香港科技探索（1137）公佈截至今年6月底中期業績，上半年溢利按年減少62%至4,869.6萬元，每股盈利0.05港元，不派中期息。



期內，營業額按年減少4.9%至18.29億元；訂單總商品交易額按年減少3.8%至40.28億元，主要由於超級市場行業復甦遜於預期。

集團表示，由於競爭激烈令毛利率下降、前景變數太多，難以預計未來2至3年的業務表現，而於青衣擴展的第三方物流配送中心將於今年內完工，未來3年將軍澳總部會再加建約200,000平方呎。

公司指出在香港從事零售或其他業務和生意，未來數年都要面對以下幾個問題：（1）中高檔消費者數量減少﹑（2）消費者傾向於海外購物或網上消費﹑（3）消費者晚上出外時間減﹑（4）各級工作人員招聘困難。

公司指出作為一間商業機構，沒有能力改變以上社會狀況；能夠改變的，就只有改變營運模式，去迎合環境的改變。