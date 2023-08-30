HKTVmall母企降全年GMV目標　下半年針對性推糧油雜貨優惠

HKTVmall母企香港科技探索（1137）上半年溢利按年減少62%至4,869.6萬元，集團降全年訂單總商品交易額（GMV）為84億元至88億元，原目標為88億元至92億元。



對於上半年訂單GMV按年減少3.8%，行政總裁（香港）兼執行董事周慧晶表示，糧油雜貨是HKTVmall很重要的商品類別，上半年市民重新外出用膳或外出旅行，加上去年高基數，令糧油雜貨GMV回落，下半年會針對一些較少購買糧油雜貨的客戶提供優惠，提升市佔率。另外，HKTVmall上半年1P（自營）業務總毛利率下降至23.5%，預計下半年將維持在相若水平。

海外業務方面，集團行政總裁（國際業務）劉志剛表示，全自動零售商店「in:Five」已於今年8月在英國曼徹斯特開始試業營運，料將於9至10月正式營運，現時仍處於初期投資階段，暫未設收支平衡的時間表，將視乎市場反應再計劃接下來的發展。

至於集團不派中期息，以保留資金支持資本開支計劃、新業務投資，以及回購計劃。集團財務總裁黃雅麗表示，目前股價未反映公司價值，希望透過回購計劃調整股東基礎。