發改委設民營經濟發展局　激發民營經濟發展活力

國家發革委副主任叢亮在國務院新聞發布會上表示，近日，中央編辦正式批覆在國家發展改革委內部設立民營經濟發展局，作為促進民營經濟發展壯大的專門工作機構，加強相關領域政策統籌協調，推動各項重大舉措早落地、見實效。



他並稱，相信隨着各項政策的落實、專職機構的設立，將進一步激發民營經濟發展活力和內生動力，民營經濟發展必將迎來更廣闊的舞台和更光明的前景。

叢亮指出，民營經濟和國有經濟都是國民經濟的重要組成部分，在社會主義市場經濟環境下，國有經濟、民營經濟各有優勢、缺一不可，只有這兩部分相互協調、共同發展，中國的經濟才能走得穩、走得好、走得遠。促進民營經濟發展壯大是一個系統工程，涉及範圍廣、政策鏈條長、工作環節多。結合當前民營經濟發展面臨的形勢和民營經濟工作現狀，黨中央、國務院作出在國家發展改革委設立民營經濟發展局的重大決策部署。

他亦指出在優化民間投資項目融資支持方面，充分發揮與國家開發銀行、中國工商銀行、中信銀行等7家銀行建立的投貸聯動機制的作用，向有關銀行推送了首批715個民間投資的項目，請有關金融機構按照市場化、法治化原則，自主選擇符合條件的項目給予金融支持。

他表示在推動民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）方面，加強前期輔導工作力度，積極推動民間投資項目發行基礎設施REITs。近日，向證監會推薦了金風科技風力發電項目，這是推薦的首單民間投資清潔能源REITs項目。同時，各地也上報了一批民間投資基礎設施REITs項目，涵蓋了清潔能源、大數據中心、消費基礎設施、倉儲物流、產業園區等多個行業類別，正在抓緊委託相關方面開展評估，力爭儘快向證監會推薦更多符合條件的民間投資項目。