國家發改委新設民營經濟發展局　目標為促進民營經濟發展壯大

央視及新華社報道，今日（4日）上午，國家發展和改革委員會相關負責人在國務院新聞發布會上表示，近日，中央編辦正式批覆在國家發改委內部設立民營經濟發展局，作為促進民營經濟發展壯大的專門工作機構，加強相關領域政策統籌協調，推動各項重大舉措早落地、見實效。



據介紹，民營經濟發展局的主要職責是：跟蹤了解和分析研判民營經濟發展狀況，統籌協調、組織擬訂促進民營經濟發展的政策措施，擬訂促進民間投資發展政策。建立與民營企業的常態化溝通交流機制，協調解決民營經濟發展重大問題，協調支持民營經濟提升國際競爭力。

國家發改委副秘書長張世昕表示，這是落實黨中央、國務院促進民營經濟發展壯大決策部署的有力舉措，充分體現了以習近平為核心的黨中央對民營經濟的高度重視和深切關懷，體現了始終堅持「兩個毫不動搖」和「三個沒有變」，為促進民營經濟發展提供了有力的組織保障。

張世昕又說，民營經濟工作涉及面寬、政策性強，需要各個部門密切協作配合，形成工作合力。作為宏觀調控和經濟綜合部門，國家發改委設立民營經濟發展局，主要是立足於更好發揮統籌協調、綜合施策、促進發展的功能。一些相關部門從各自職能角度也會有服務和促進民營經濟發展的職責，在現有工作格局的基礎上，在國家發改委設立民營經濟發展局，將進一步加強對民營經濟發展工作的統籌協調，鞏固拓展現有工作成果，為民營經濟發展營造更優環境，為民營經濟發展提供更加有力支持。