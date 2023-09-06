綠色債券｜銀行認購優惠一文看清　滙豐豁免7項費用　恒生予8免

新一批綠色債券（綠債）將於9月18日上午9時至28日下午2時，進行公開認購申請。本輪綠債發行額度最少為150億元，最多為200億元，保底息率為4.75厘，年底為3年。入場費為每手1萬元。



滙豐予認購者7免優惠

滙豐公布，就政府即將發行的綠色零售債券，客戶可透過該行的網上理財、電話理財及分行申請認購，並可獲豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用，以及轉貨申請手續費。

恒生提供8項費用豁免優惠

恒生指出由2023年9月18日（星期一）上午9時至9月28日（星期四）下午 2 時，恒生客戶可透過以下渠道辦理認購綠色零售債券。客戶可透過恒生 Mobile App 遞交認購申請。該行又指出網上理財﹑電話理財，以及可親臨恒生全線地面分行提交申請。

該行又指出，會為認購者提供8項費用豁免，包括﹕認購手續費﹑保管費﹑代收利息費﹑到期贖回費﹑以「場外交易」形式賣出債券手續費﹑債券轉入費（非經中央結算系統）﹑債券轉出費（非經中央結算系統）﹑ 透過香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費。

花旗︰豁免六項收費

花旗銀行宣布，客戶可以於該行分行以債券戶口形式認購零售綠色債券，並獲豁免認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費及轉出費 。