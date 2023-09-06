綠色債券2023｜申請資格/日期+銀行認購優惠　保底息升至4.75厘

政府即將發行新一批零售綠色債券（綠債），發行額最少為150億，最多為200億元，綠債保底息4.75厘，高於去年的2.5厘。債券年期3年，每手1萬元。政府指出，於到期時政府會向持有人悉數贖回債券，並且不會接受重複申請。



綠色債券2023｜申請及發行日期

新一批綠債認購日期為9月18至28日，將於10月10日發行，翌日掛牌。綠債持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不會少於4.75厘。

政府發行綠債募集的資金會用於合資格類別綠色項目融資或再融資。

財政司司長陳茂波表示：「政府於去年發行首批綠色零售債券，獲得市民踴躍支持，更成為當時全球發行額最大的綠色零售債券，是香港綠色金融發展的重要里程碑。政府今次發行新一批綠色零售債券，將進一步促進市場發展，同時推動普惠金融，為市民提供回報穩定的投資選項，並可以參與和受惠於綠色金融發展。」

財經事務及庫務局局長許正宇表示：「我們期望透過繼續發行綠色債券，豐富香港綠色和可持續金融生態，以及向潛在綠色債券發行人展示香港能夠提供一站式服務，是發行綠色和可持續金融產品的首選平台。」

政府今日公布新一批零侷綠色債券發售詳情，最多發行額為200億元。（梁鵬威攝）

綠色債券2023｜申請資格

至於申請資格方面，第2批綠債申請資格與首批債券相同。投資者須持有效香港身份證，每手入場費為1萬元。每名申請者只可以作出一份申請，不可重複。

綠色債券2023｜以循環方式配發債券

配發機制方面，若認購額不足150億元，政府屬意滿足所有合資格申請。若認購額高於150億元但不多於200億元，政府會酌情增發債券以全額滿足所有合資格申請。

綠色債券2023｜申請數目多於200萬份

政府又指出，若申請數目多於200萬份時，會以抽籤形式配發債券，每位中籤者可獲發1手債券。

綠色債券2023｜申請數目不多於200萬份

如申請宗數不多於200萬份，但申請總額多於200億元，將按循環配發方式分發債券。屆時會先向所有合資格申請者派發第1手債券，若餘下手數許可會向申請2手或以上者派發第2手債券，如此類推。若剩餘債券不足以作一個配發循環，餘下手數會以抽籤方式配發。

綠色債券2023利息

新一批綠債每6個月派息，釐定方法為與通脹掛鉤浮息及保底息4.75厘較高者。滙豐大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓表示，本港最新通脹為1.9%，市場預計美國加息近見頂，但不等於通脹會大幅回落，相關壓力在國際上仍存在，能源價格未有大幅回落。港息受外圍、內地及聯滙制度所影響，目前3個月港元拆息為約4.5厘，至年底料繼續在該水平徘徊，料不會升逾5厘。未來三年本港通脹預計不會大幅上升。

綠色債券2023｜銀行認購優惠

今次綠債認購日期為9月18日至28日。滙豐﹑恒生及花旗均推出認購優惠，包括豁免認購手續費﹑存倉費等。詳情可參閱﹕綠色債券｜銀行認購優惠一文看清 滙豐豁免7項費用 恒生予8免