綠色債券｜許正宇：保底息參考定存　中銀料反應熱烈籲每人抽10手

港府新一批綠色債券（綠債）保底息高達4.75厘，財經事務及庫務局局長許正宇表示，是次保底息釐定為綜合各類因素，包括目前銀行不同年期利息如定存，市場供求情況及對於未來利息預期，另外也包括外圍因素、本港通脹及銀債等。



首批綠債首日跌破發行價，不少投資者選擇在到期前已沽出。對於新一批銀債市場反應，許正宇表示，未到期前沽出屬於個人投資選擇，綠債屬於低風險高穩定性的固定收益投資，年期長達3年，鼓勵投資者持有。

許正宇指出，新一批綠色債券年期長達3年，鼓勵投資者持有。（梁鵬威攝）

是次綠債發行額，150億至200億元與去年首批綠債相同，少於銀債的500億至550億元。金管局副總裁陳維民表示，額度為參考市況而釐定，而綠債與銀債及ibond為不同產品，前者投資於可持續性綠色項目，並要符合國際認可綠色金融框架。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，此次綠債保底息達4.75厘屬於吸引，美息接近見頂，市場預期僅會加息一次，明年有機會減息，故此鎖定三年高息回報屬於吸引，門欄也僅低至1萬元，建議資金充裕者可人均認購10手。

周國昌料新一批綠色債券反應理想，或有50萬人認購。（梁鵬威攝）

中銀料有50萬人認購

他預計，此次市場反應熱烈，會有逾50萬人認購，反應較去年踴躍。而線上認購佔比預計逾九成。

對於首批綠債首日跌破發行價，會否新一批也會破發，他就未有直接回應，首批綠債孳息率已升至4.69厘，建議有興趣投資綠債人士，可考慮從二手市場購入首批或者新一批綠債，而中銀香港近期也有不少客戶從二手市場購入首批綠債。

定存息方面，他表示，半年結已過，不少銀行存款優惠有所下調，或者多設限制。至年尾走向視乎市場資金、借貸需求及個別銀行策略等因素而定，目前估計未來兩個月預計港定存息走向平穩。

另外，過往綠色金融產品在西方國家會較多，而近年香港也開始流行，此次綠債發行符合潮流，故對銷情具備信心。