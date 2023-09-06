聯儲局暫停加息？　官員存分歧　再次加息可能性增

美國7月工廠訂單結束4個月升勢，按月下跌2.1%，是八個月來最大跌幅，不過，跌幅較市場預期小。美國聯儲局理事沃勒稱，數據表明聯儲局毋須短期內採取行動，暗示支持9月不加息。



被視為聯儲局「鷹派」官員的理事沃勒接受訪問時表示，美國最新一輪經濟數據為聯儲局提供了審慎考量，目前沒有任何跡象表明聯儲局需要在短期內立即採取行動，是否再次加息取決經濟數據，暗示他支持本月會議維持利率不變。

對於市場認為聯儲局本輪加息周期經已結束，他指不要做出這樣的假設，必須靜觀當前的通脹趨勢是否會持續下去，他希望見到通脹持續下降的趨勢持續幾個月，才會說聯儲局加息應對通脹的工作已經完成。

沃勒沒有透露是否支持今年再加息，不過，他認為倘若確認需要再次加息，亦不會對勞工市場造成太大損害，又認為再次加息亦不一定會令美國經濟陷入衰退。

市場料聯儲局本月按兵不動93%

同樣被視為「鷹派」官員的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特接受訪問時稱，由於經濟數據較預期強勁和通脹有上行風險，聯儲局可能需要進一步加息。

她指出，雖然她不想政策如此緊縮以致經濟崩潰，但希望制定的政策能夠讓通脹在2025年底達到聯儲局2%的目標。

最新利率期貨顯示市場預料聯儲局本月不加息，利率維持5.25至5.5厘機會率為九成三。