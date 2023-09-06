促進股票流動性小組首開會　主席唐家成據報指沒排除減印花稅選項

政府於上月底宣布成立促進股票流動性專責小組，財政司司長陳茂波日前預告小組會在本周內開會。據《南華早報》引述消息人士指出，小組會在今日（6日）下午舉行首次會議，以制定提高股市流動性措施。



報道指出由證監會前主席唐家成領導的13人小組，將指出問題及尋找重振股票交易的解決方案，並在10月施政報告前向特首提供政策選項。

據報部份專責小組成員建議恢復投資移民計劃以吸引富裕投資者，該小組還可能會考慮讓公司更容易在港上市的建議。

唐家成出任促進股票流動性專責小組主席，會在短期內向特首提交建議。（資料圖片）

《明報》其後引述小組主席唐家成指出，會議討論處理有關工作方式及計劃，未來會加開會議，冀盡早向行政長官提交短期建議，並指出沒有排除減印花稅這選項。

唐家成指出專責小組今日首先討論處理有關工作方式及計劃，其後聽取各金融監管機構及港交所（0388）有關市場情況及股票市場流動性的具體分析，包括投資者成本的相關數據。各成員亦就影響股票流動性的因素及相關事宜積極交換意見。

被問及今日會議有否討論減股票印花稅時，唐家成又指出財政司司長已表示專責小組會研究如何提高股市流動性，並無排除有關印花稅的選項。他亦指出專責小組保密制度下，會議討論不會向外披露。