政府設促進股票市場流動性專責小組　唐家成任主席　將短期內開會

政府宣布成立宣布成立促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股票市場流動性的因素，並向行政長官提交改善建議，專責小組由唐家成擔任主席。成員包括其他8位來自金融業界的人士、相關政府官員，以及金融監管機構和香港交易及結算所有限公司的代表。專責小組將於短期內召開會議。



政府指出，作為國際金融中心，香港的股票市場既深且廣，是眾多內地和國際企業的首選上市平台。專責小組將全面檢視影響市場流動性的內外主要因素，包括上市制度、市場結構、交易機制等方面。專責小組亦會就提升香港股票市場的競爭力、促進其可持續發展，以及如何向重點市場的發行人和投資者推介本港股票市場等事宜，提出具體建議。

財政司司長陳茂波說：「在國家的堅實支持、香港特別行政區（特區）政府和相關監管機構以及業界的不懈努力下，香港的金融和股票市場取得了蓬勃的發展，匯聚了環球頂尖的金融機構、企業和投資者，成為首屈一指的籌融資平台和投資市場，並貢獻實體經濟的發展。面對地緣政治以及外圍經濟環境的影響，香港需緊貼市場的變化和需要，作出策略性和前瞻性的規劃，通過短、中、長期的措施，提升競爭力，加速發展。」

陳茂波續說：「專責小組匯聚了業界的領袖和專業人士，以及金融監管機構和市場參與者的代表，我期待他們合力為香港建設更蓬勃、更具競爭力和更具活力的資本市場，向特區政府出謀獻策。」

專責小組成員名單如下：主席唐家成﹑非官方成員徐亦釗﹑丁晨﹑馮婉眉﹑林穎聰﹑李惟宏﹑巫婉雯﹑王磊及黃王慈明。

官方成員方面，分別為財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）﹑證券及期貨事務監察委員會行政總裁﹑香港金融管理局副總裁﹑香港交易及結算所有限公司集團聯席營運總監及股本證券主管。