美股｜道指收市跌198點　Apple拖累納指挫1%

美國8月ISM非製造業指數升至6個月新高，令投資者憂慮聯儲局將繼續加息，美股週三（6日）受壓。道指中段跌勢擴大至超過300點，至收市跌198點，為連續第二個交易日下跌。受Apple股價急瀉逾3.5%影響，拖累納指收市跌1%。



道指收市報34,443.19點，跌198.78點或0.57%；標指報4,465.48點，跌31.35點或0.70%；納指報13,872.47點，跌148.48點或1.06%。

歐盟較早時公布，將Amazon、Apple、Microsoft、TikTok母公司字節跳動等6家大型科技公司，列為首批受《數字市場法案》監管的服務清單，進行更嚴格規管。Amazon股價收市跌1.32%，Mircosoft走低0.20%。此外，有消息指中國禁止中央政府官員在工作時使用iPhone和其他外國品牌設備，Apple股價至收市跌3.58%。

美國供應管理協會（ISM）公布，8月美國非製造業指數意外升至54.5，創今年2月以來最高，市場原先預期會微跌至52.5，反映服務業活動加快擴張。新訂單指數由7月的55升至57.5，支付價格指數由56.8升至58.9，可能反映通脹壓力仍然高企。

另外，美國債息持續攀升，10年期債息現為4.30厘，升0.73%；2年期債息為5.023厘，升1.14%。