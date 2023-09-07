郭炳聯稱香港仍充滿發展機會　指新地擁強大韌性　可渡過各種挑戰

新地（0016）主席兼董事總經理郭炳聯指出，雖然外圍環境充滿多項不明朗因素，但香港在「一國兩制」下，享有背靠祖國、聯通世界的競爭優勢，長遠而言香港仍充滿發展機會。公司將一如既往秉持「以心建家」的信念，提供優質的建築和服務，與顧客和租戶建立長遠和緊密的關係。



他指出過去50多年經歷多次社會經濟起跌和科技變革，有信心憑藉豐富的市場經驗、優秀的管理及營運團隊、雄厚的財務實力、嚴謹的財務紀律和穩固的經常性收入基礎，可展現強大韌性，必可渡過各種衝擊和挑戰。

郭炳聯又指出，過去一年，環球經濟充滿挑戰，地緣政治風險、貿易磨擦和西方國家通脹高企等，都對業務發展帶來挑戰。近期，內地和香港的經濟和樓市表現疲軟，在不明朗的經營環境下，新地會繼續恪守多年來一直奉行的審慎財務原則，在補充土地儲備時採取選擇性的策略，嚴格控制資本支出，新項目準備就緒後便立即推出市場，並加快推售已落成的待售單位及非核心物業，務求帶來持續的現金流。

現財年香港銷售目標330億元

他亦指出政府吸納外來人才、輸入勞工和引進重點企業等一系列措施，可望為本地經濟增長注入新動力，有利樓市發展。

郭炳聯表示，期內集團在香港的合約銷售總額（按所佔權益計算）按年增加13%至334億元；集團計劃本年度推售的項目包括位於元朗天榮站上蓋的YOHO WEST、元朗 YOHO Hub II、屯門 NOVO LAND 第三期、兩個位於啟德最優越地段的項目第一期，即連接港鐵啟德站的天璽‧天，和在跑道區臨海而建、享有維港景色和充足車位的天璽‧海，以及何文田太子道西的合作項目。

內地方面，新地在期內的合約銷售總額（按所佔權益計算）為45億元，並計劃在本年度繼續推售項目，當中包括上海濱江凱旋門，以及合作項目杭州IFC及佛山瀧景的新一批單位。2023/24年度集團的香港銷售目標為330億元，內地則為50億元。

他亦指出隨着主要綜合發展項目落成，包括年內投得、預計於 2030 年落成的旺角商業項目，公召司的經常性收入基礎將進一步壯大；連同其非地產業務的收入，將為公司帶來穩定且可觀的經常性收入。