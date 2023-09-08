遇iPhone禁用令兼華為搶市場　蘋果蒸發萬億市值　分析：反應過度

近日中、美雙方官員接觸頻繁，並多次重申美國無意與中國經濟脫鈎，形容脫鈎將對雙方帶來災難後果，釋放出兩國有意穩定關係的信號。然而表面上雙邊關似乎有解凍跡象，但實際上兩國「戰場」似乎已經轉至智能電話及設備的領域，蘋果公司成為最新的「磨心」。



蘋果兩成收入來自中國

綜合《華爾街日報》及《彭博》等外電報道，中國計劃將原先僅在部分敏感部門禁止使用iPhone和其它外國品牌的設備，不得帶入辦公室。但最新或將禁令擴展至其他政府控制的組織，包括國有企業，令人擔心蘋果在內地的發展前景。

翻查資料，蘋果的大部分硬件都是在中國生產的，去年中國市場的收入，約佔總收入五分之一，雖然蘋果未有公布iPhone在中國的銷量，但據市場研究公司TechInsights估計，就第二季度出貨量而言，該公司在中國市場比美國為大。

市場競爭激烈 華為搶佔市場

除了當局的iPhone禁令，日益激烈的競爭亦帶來另一個挑戰。日前華為發布Mate 60 Pro，搭載由中芯國際 （00981） 代工生產的國產7納米製程麒麟9000S晶片，被視為中國突破美國技術圍堵的重要一步。《環球時報》社論更指出：「華為手機在3年的被迫沉寂後重出江湖，就足以證明美國的極限打壓已經失敗。」

雖然華為面對外國的技術圍堵，但有大行看好產品於內地的銷情，富瑞發表報告，預期中國消費者會認為是面對美國制裁下的一次重大勝利，直接推動需求增長，又指即使目前中國仍無法以高良率量產7納米芯片，供應或會受限，但估計華為或正為Mate 60系列準備1,000萬部出貨量，以每部Mate 60 Pro平均售價超過7,000元人民幣計算，新手機定位瞄準iPhone 15的潛在消費者，或會影響蘋果iPhone 15在中國的銷量。

兩國科技戰不斷升級

近年中、美兩國之間的科技戰不斷升級，美國連同日本及荷蘭等國家，一直採取出口管制措施，以限制中國取得晶片生產技術的突破，部分西方政府如英美等，亦已經禁止公職人員使用影片平台TikTok及華為製造的設備。

今次華為的新手機推出後，美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）好快就提出質疑，中芯或違反美國對華為制裁；美國商務部亦發表聲明，指正設法獲取更多有關華為7納米晶片的信息，正不斷努力根據動態威脅環境評估，並在在適當時間更新其管制措施，保護美國國家安全。

中國亦一直通過不同的方式，包括禁止出口稀土，如中國商務部7月3日宣布將在8月1日起對8種鎵（gallium）和16種鍺（germanium）產品實施出口管制，以應對西方的措施。最新更「參考」西方針對TikTok及華為設備的做法，禁止使用iPhone等外國設備。

受近日消息拖累，蘋果股價繼周三挫3.58%後，周四曾跌5.1%，市值兩日共蒸發最多2,120億美元（約1.66萬億港元），收市跌2.9%，報177.56美元。但分析卻認為市場反應過大。

中、美兩國之間的科技戰不斷升級。（資料圖片）

分析：市場反應過大

利達基金經理及合伙人黃耀宗認為，目前中國當局的「禁用令」仍未直正落實，市場估計影響200萬部至2000萬部iPhone銷售，反映難以估計禁令的實際影響，加上蘋果為中國提供大量工作機會，除非有其他企業可以取代，理性去看中國未必願意面對打壓蘋果公司的同時，處理失業率上升的問題。

他相信，股價藉壞消息調整，長遠看好蘋果公司前景，認為只要股價回落至172美元左右的水平就應該買入。

《華爾街日報》亦引述Evercore ISI分析師Amit Daryanani指出，相關消息看似對蘋果不利，但影響程度尚難評估，除非蘋果將供應鏈移出中國的速度，令當局感到不安，否則未必會針對蘋果採取影響中國就業的實質行動，繼續將蘋果的目標價定於210美元，並維持「優於大市」（Outperform）評級。