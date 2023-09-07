華為新機在港貴過iPhone？旺角一部賣逾萬元　商家：買的人不少

華為新型旗艦手機Mate 60 Pro銷售火爆，在香港更是出現「一機難求」的現象。有媒體報道，因為華為Mate 60 Pro在香港尚未正式開售，原本在官網販售6999元人民幣的手機，在香港炒至一部近萬港元，貴過網傳iPhone 15 Pro新機價格，也貴過iPhone 14 Pro（ 256GB，8599元）。



《香港01》記者9月7日晚間至旺角先達廣場詢問附近的商家，發現華為新型旗艦手機Mate 60 Pro價格在9480元港幣至10,500元港幣不等。有商家指出，因為「國內外都在炒，價格低不下來，現在買9000多跑不掉」，溢價超過2000元。



有商家一聽要買華為新機立刻表示「有現貨」，12GB RAM配512GB儲存版本一台要9580元港幣，亦有商家以9480元港幣販賣，稱「買得人不少」。最貴的商家則表示要先訂貨，要等1-2天，12GB RAM配512GB儲存版本要10,500元港幣，要先付3,000元的訂金。



華為新型旗艦手機Mate 60 Pro銷售火爆：

9月6日《香港中通社》報道，在旺角先達廣場和深水埗福仁商場，有商家透露，一部12GB RAM配512GB儲存版本的華為Mate 60 Pro現貨價格，最高要價9870元港幣。將中國大陸官方售價6999元人民幣折合成港元計算，約7515元，溢價超過2000元。

也有商家稱，水貨9170元，下午給訂金，當晚可拿貨。另有些商家表示，預定價8800元，次日可拿貨。在旺角和深水埗多家商戶稱，最低預訂價格是8300元，次日可拿貨。

《香港01》記者在先達廣場詢問4家有賣華為「水貨」的商家，最便宜的要9480元，最貴要10,500元港幣，還需等2日才能拿貨，需預繳3000元訂金。

有商家貼心提醒「這個不能用google，是水貨來著」，又指價格難降「在內地買都要8000多元了，沒辦法，國內外都在炒」，也有商家向記者透露，「買的人不少。」

旺角先達廣場商家透露，現在華為Mate 60 Pro現貨價格，最高要價9870元。（資料圖片）

目前華為新機尚未在香港開售

《香港中通社》指出，商家介紹，購買華為Mate 60 Pro的客戶，老中青都有，老人家比較多，因為時隔三年再出5G手機，多數買來換掉舊手機。

華為目前在香港設有一家體驗店。體驗店工作人員表示，該款手機目前還未在香港發售，也不知道發售時間。

華為的Mate 60 Pro手機掀起搶購潮：

據華為介紹，華為Mate 60 Pro是全球首款支持衛星通話的大眾智慧手機，即使在沒有地面網路信號的情況下，也可以撥打接聽衛星電話，同時首發第二代昆侖玻璃。

華為新機晶片使用受關注 內地民眾：買的是愛國情懷

據此前報道，華為8月29日無預警發布Mate 60 Pro智能手機，因被視為華為已突破美國對5G芯片技術封鎖。在全國多地引發民眾排隊搶購熱潮，不少民眾表示「買的是愛國情懷」。

綜合內媒報道，本次華為Mate系列手機累計發貨1億台，此次特意開啟「Mate 60 Pro先鋒計劃」，就是想讓部分市民能提前體驗史上最強大的Mate手機。在全國多地華為門店，再度出現排隊搶購熱潮，不少民眾前往體驗購買。

據《澎湃新聞》直擊，9月3日華為Mate 60 Pro訂金銷售用戶可前往門店領取手機。在上海，一位排在前位的消費者表示「太激動了，下午收到短信可以到門店取手機，就直接衝過來了。看著國產手機能越做越好，感到十分驕傲，一刻都不想等。」

在廣州、山東、北京、武漢等地，均出現排隊熱潮。9月2日廣州市北京路的華為智能生活館新大新店人潮擁擠，前來體驗華為Mate 60 Pro的人群將樣機展台圍得水泄不通。