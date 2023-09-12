Tesla飆10%　旗下超級電腦Dojo獲看好　大摩料公司市值增4.7萬億

特斯拉（Tesla）（TSLA）獲摩根士丹利唱好，認為該電動車生產商旗下超級超腦Dojo，可帶動公司市值增加6,000億元（美元‧下同）。摩笛一奏，讓Tesla股價於周一（11日）飆升10.1%，收市報278.6元，成交額達467億元。

Tesla股價直接帶動美國股上揚。納斯達克綜合指數上漲1.1%，道瓊斯指數上漲0.3%。



大摩上調評級至「首選」（top pick）

Tesla獲大摩唱好。大摩將Tesla股票評級從「中性」上調至「首選」(top pick)，並將其12至18個月的目標價上調60%，從每股250元至400元。其分析師表示，特斯拉Dojo超級電腦將推動自動駕駛的士「robotaxi」普及，可帶動其市值增加近6,000億元（約4.68萬億港元）或76%。

特斯拉Dojo超級電腦或將推動自動駕駛的士「robotaxi」的普及。（資料圖片）

大摩稱，Dojo主要被設計用於訓練自動駕駛系統所需海量資料處理，有望於潛在價值高達10萬美的市場中，藉由Dojo取得「不對等的競爭優勢」，軟體及服務也可因此成為其市值成長的最大驅動力。

據悉，Tesla從今年7月開始訓練自動駕駛AI的超級電腦，並計劃到明年為止在Dojo項目投入超過 10 億元，預計年底推出次世代全自駕系統。