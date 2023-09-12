滙豐夥惜食堂中秋前夕探訪長者　盼送上祝福

為慶祝中秋節，滙豐將於9月25日聯同惜食堂，動員近150名滙豐義工，到多區的公共屋邨和社區中心探訪約900名長者，為他們送上祝福。探訪期間，滙豐義工除了送上內有速凍餐和月餅的福袋外，還會準備預先錄製的語音祝福。滙豐亦歡迎市民參與錄製語音留言，之後將會製作成賀卡贈予長者。



滙豐為了提高員工對惜食堂食物援助計劃的認識，並為其籌款，於本周在職員餐廳提供按照惜食堂食譜烹調的菜式；同時，滙豐員工亦可以預先訂購速凍餐，所有收益將撥捐惜食堂支持飯餐製作。

香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝和滙豐香港區行政總裁林慧虹今天於滙豐總行大廈，與部分見習管理人員共晉午餐，一同品嘗西檸雞、蝦米粉絲蒸雞蛋、野菌燴腐皮卷等惜食堂著名菜式。惜食堂創辦人董愛麗在活動中分享該機構的工作，包括平均每星期回收45噸仍可食用的剩餘食物，製作出營養均衡的膳食，免費提供予社會上需要食物援助的人士。

惜食堂是滙豐銀行慈善基金的長期合作夥伴。今年4月，滙豐銀行慈善基金宣布向惜食堂捐出1億港元展開膳食支援計劃，當中包括將速凍餐的產能增加六成，至2026年的總產能達到720萬個，並於低收入家庭較多的區域設立速凍餐自助提取機，首部已於今年6月在觀塘區一個公共屋邨投入運作，今年內會增設兩部於青衣及深水埗區的公共屋邨。