內地電動車遭歐盟反補貼調查　花旗料電池供應商放緩資本支出周期

歐盟宣布對內地電動車進行反補貼調查。花旗指出內地電池供應商的產能擴張及資本支出周期可能會放緩，但總體並無太大下行風險。



花旗指出歐盟佔內地汽車出口規模約20%至25%，而全球擁有195個國家，認為內地原始設備製造商的整體出口戰略不會遭遇大的下行風險。有關調查亦反映出比亞迪（1211）採取緩慢而非急進的海外建廠步伐，屬計劃周詳之舉。

花旗又指出若對歐盟出口，佔整體出口量25%。如果比亞迪於2024年銷售目標為400萬輛汽車，其中10%屬出口，即潛在的歐盟調整或導致比亞迪減少出口10萬輛汽車，比亞迪於該年汽車銷量由400萬輛減少至390萬輛。

歐盟執委會於周三（13日）宣布就是否徵收懲罰性關稅展開調查，以保護歐盟生產商免受從內地進口﹑價格較低的電動車衝擊。歐盟將會有長達13個月時間，以評估是否對內地電動車徵收高於歐盟進口汽車標準稅率的關稅。

歐盟調查或長達9個月

《彭博》指出歐盟調查或須時9個月，將導致歐盟對由內地生產的電動車增收新關稅，所有非歐資車廠亦可能受拖累，當中包括在內地設廠的Tesla。

報道引述匿名消息指出，歐盟或開徵27.5%關稅，但亦可能因應不同車廠而調整。

瑞銀分析員指出在環球汽車行業，內地對電動車的直接補貼為零，反而德國﹑法國及美國分別提供4,500歐元﹑5,000歐元及7,500美元補貼。在稅項上中國豁免電動車購置稅只限內地銷售，但會為車廠新建設或科研進行補貼。

瑞銀指出目前難猜測歐盟調查結果，但認為內地電動車最大吸引力是定價水平，而非補貼，繼續看好內地電動車在歐洲可獲得更高市場佔有率。若歐盟決定對內地生產電動車開徵關稅或取消相關補貼，內地車廠或加快在地化生產，認為任何調查事件引發的股價回吐，可成為投資者入市機會。