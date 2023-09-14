滙豐與科大商學院從周六起進行數碼港元測試　為期一周

滙豐與科大商學院今日（14日）宣布，將於9月16日起展開為期一周的假設性的數碼港元測試。該項目示範了私營機構和學術界透過緊密合作，並在香港金融管理局的帶領下，共同探索和試驗在香港應用央行數碼貨幣。



為準備是次測試，滙豐設計並構建一個平台，利用分布式分類帳技術（DLT），模擬在不同零售場境的設定下，處理可編程貨幣的支付和即時結算。

近200名科大師生已報名參與試驗，而每位參加者可透過計劃特設的電子錢包內，獲得100元假設性的數碼港元代幣，在七天測試期間，於校內的咖啡店及飯堂等共5家商戶消費。

與此同時，原型數碼代幣亦具備智能合約和可編程功能，讓客戶於完成符合條件的交易時，可自動獲取預設的獎賞。

測試亦包括滙豐和科大商學院攜手進行的用戶體驗研究，相關結果將會用作日後進一步試驗及研究的基礎。

滙豐香港區數字化總監博揚（Bojan Obradović）表示：「滙豐一直積極參與不同市場的央行數碼貨幣項目。我們擁有相關經驗，加上本身強大的數碼及交易銀行服務的能力，令我們能在短短四個月內完成設計、構建並於科大展開是次試驗項目，師生們亦對這個測試深感興趣。」