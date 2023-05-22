滙豐9月科大校園測試數碼港元　百名職員與學生參與

金管局上周五啟動數碼港元先導計劃，包括滙豐在內的四大行均有入選，該行將與香港科技大學合作，9月開始在校園內作全面支付測試， 11月擴大測試範圍，隨後聯同另外兩個合作方恒生和Visa研究另一使用案例、即代幣化存款，屆時可能邀請科大師生和員工測試應用。



夥恒生Visa研代幣化存款

今次滙豐和科大合作，將約有100 名學生和職員參與，在校內使用專用的支付應用程式，在合作商戶交易。滙豐定下3個假設。第一，藉此機會研究能否利用數碼港元更有效堵截潛在詐騙，因為在指定條件情景下始能進行支付，確保消費者在收取服務和產品後才轉賬，也有效防止如律師行不誠實挪用客戶按揭款項等事件。

第二，透過數碼港元及相關技術，可望協助商戶以低成本推出優惠和獎賞計劃，例如符合指定條件的消費項目、在限時內才可有特定優惠，未來或應用到政府具針對性的資助和補貼發放上。

第三，該行也有意研究把央行數碼貨幣（CBDC）的成功案例，引入零售客戶和商舖的日常應用場景。

（圖片來源：PayMe）

不排除數碼港元功能加入PayMe

滙豐香港區數字化總監博揚（Bojan Obradovic）稱，全面支付測試暫不會用金管局沙盒，而當技術發展成熟，不排除日後會把數碼港元錢包功能加入現時的支付工具如PayMe之內，但整個研究過程需時以年計，明年會有更多活動，暫難以判斷應否分開錢包使用。

是次與科大合作，研發和建立系統等成本均由匯豐負責，項目所需資金在合理範圍之內，即使測試過後，當局最終決定不推出數碼港元，亦相信有關的心力和金錢不會白費，有信心先導計劃可助社會尋找更多創新的商業模式。