美股︱美國8月PPI勝預期　道指早段升逾200點　油價漲逾1.5%

美國8月份零售銷售及PPI數據均高於預期，市場繼續預期聯儲局9月份暫停加息。美股周四（14日）早段造好，道指升逾200點。



截至本港時間晚上11時13分，道指報34,818點，升243點或0.70%；標普500指數報4,499點，升32點或0.72%；納指報13,938點，升125點或0.91%。

另外，市場亦關注今年全球最大宗IPO、軟銀旗下半導體設計商Arm Holdings上市首日的表現。Nvidia及Micron Technology 等芯片製造商，早段股價也上漲逾 0.7%及1.6%。

美國8月零售銷售按月增加0.6%，高於預期上升的0.2%。美國8月最終需求生產物價指數（PPI）按月升0.7%，增速比7月加快0.4個百分點；按年升1.6%，高於預期上漲的1.3%，前值為升0.8%。

此外，美國上周首次申請失業救濟人數為22萬人，低於市場預期的22.5萬人，前值為21.7萬人。持續申領失業救濟人數為168.8萬人，按星期增加4,000人，亦低於預期的169.3萬人。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報90.15美元，升1.63元或1.84%；倫敦布蘭特期油報93.50美元，漲1.62美元或1.76%。