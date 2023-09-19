藍籌年內回購636億元　恒指公司稱恒指成追蹤回購主題投資者首選

本港上市公司從2022年起均積極進行回購。恒指公司於網誌內指出，去年本港公司動用逾千億元進行回購，金額按年增逾1.7倍；又指出今年初至9月15日，年內上市公司累計回購金額為735億元。恒指公司指出，此高水平回購金額或反能映出企業認為其股票被低估，促使公司「逢低買入」。



恒指公司指出，2022年，港股市場按年下跌18%，而企業股份回購金額則增至1,049億元，按年增長175%。一般來說，股票回購是源於上市公司認為其股票被低估，希望藉此支撐股價並改善財務狀況。此回購趨勢一直延續到今年，2023年初至今（截至9月15日），回購金額達735億元，佔去年全年總額的70%。在旗艦指數中，恒生指數成份股的回購金額（為636億元）佔2023年年初至今港股回購總金額的87%。對於尋求衡量香港藍籌股表現及有意追蹤股票回購主題的投資者來說，恒生指數將是港股市場指數首選。

恒指公司進一步指出，去年港股跌18%，企業股份回購金額則增至1,049億元，按年增長175%，是前5年平均水平239億元的4.4倍。企業回購股份的動機具體因所處行業和公司狀況而有所不同，或與其資本架構、財務成本、現金水平等因素有關。一般來說，企業認為其上市股票正處於被低估的情況，並認為能夠在日後獲得有效重估，便會進行股票回購以支撐股價、改善財務狀況並提高股東回報。

恒指公司表示，2022年高企的股份回購趨勢一直延續到2023年。簡單推斷，2023 年年度預計回購金額可能達到929億元，是前5年年度平均水平的3.9倍。此高水平的回購金額或能反映出企業認為其在香港上市的股票在2022年和2023年年初至今被低估，促使其在期內「逢低買入」。

恒指公司指出，將指數成份股自2020年起的股份回購金額加總，對比同期主板股票的回購金額來估計指數的覆蓋度。在旗艦指數中，恒生指數成份股的回購金額（636億元）佔 2023年年初至今港股股票回購總金額的87%。對於尋求衡量香港藍籌股表現及有意追蹤股票回購主題的投資者來說，恒生指數將是港股市場指數首選。