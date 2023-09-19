美股｜道指早段跌近250點　油價再漲逾1%

美國聯儲局周二（19日）起一連兩日議息，美股主要指數周二（19日）早段下跌，道指暫跌近250點。



截至本港時間晚上11時10分，道指報34,382點，跌241點或0.70%；標普500指數報4,424點，跌29點或0.65%；納指報13,595點，跌114點或0.84%。

由於美國公債殖利率上升，打壓了一些成長型股票，其中Amazon、Nvidia和Microsoft 的跌幅暫在0.96%至2.83% 之間。另外，Walt Disney股價暫跌3.65%，因該公司預期未來10年的公園業務支出幾乎翻了一倍，達到約600億美元。

另外，投資者等待食品雜貨配送應用Instacart在納斯達克上市，以評估IPO市場的潛在復蘇。

美國聯儲局將於當地時間19日及20日議息。投資者預期，基準利率將維持5.25至5.5厘區間不變，市場關注主席鮑威爾（Jerome Powell）會後講話，但更關注今年內會否再次加息。

油價繼續上漲，紐約期油現報91.98美元，升1.40美元或1.56%。倫敦布倫特期油報95.56美元，升1.13美元或1.20%。