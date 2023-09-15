美股︱道指收市升331點　ARM首日掛牌較招股價漲近25%

美國8月份零售銷售及PPI數據均高於預期，市場仍憧憬聯儲局9月暫停加息。加上日本軟銀旗下英國半導體設計商ARM首日掛牌股價上揚，美股周四（14日）造好，道指收市升331點，為連跌兩日後反彈。



ARM以每股51美元的價格，發行9,550萬股美國存託股票，14日在納斯達克掛牌，成為今年美國規模最大的IPO。其收市每股報63.59美元，比IPO發行價的51美元高出24.69%。Nvidia、Micron Technology 等晶片製造商，股價也分別上漲 0.21%及1.33%。

道指收市報34,907.11點，升331.58點或0.96%；標指報4,505.10點，升37.66點或0.84%；納指報13,926.05點，升112.47點或0.81%。

美國8月零售銷售按月增加0.6%，高於預期上升的0.2%。美國8月最終需求生產物價指數（PPI）按月升0.7%，增速比7月加快0.4個百分點；按年升1.6%，高於預期上漲的1.3%，前值為升0.8%。

此外，美國上周首次申請失業救濟人數為22萬人，低於市場預期的22.5萬人，前值為21.7萬人。持續申領失業救濟人數為168.8萬人，按星期增加4,000人，亦低於預期的169.3萬人。