美國聯儲局議息前夕，港元拆息個別發展，但1星期以上拆息已全線企於5厘以上，加上綠債認購中，港銀上調定存息搶存款戰持續熾熱。



【9月26日】

滙豐周一（25日）上調定存息，私人銀行大戶3個月港元定存息，由4.92厘加至5.15厘，6個月更由5.26厘加至5.41厘，為全港最高中短期息，並超越綠債保底息4.75厘，起存額為50萬元。

以牌面價來看，目前3個月定存息以花旗的5厘為最高，而6個月則以大新的4.9厘最高，1年期則以富邦的4.6厘稱冠。

滙豐網站資料顯示，客戶在網上理財或流動理財以港元新資金開立定期存款，開戶門檻分別為800萬元的尚玉客戶，以及100萬元的卓越理財客戶，6個月息率達4.5厘，3個月利率為4.3厘，均較早前上調0.3厘，為1個月內第2度加存息，牌面存息率也為四大行中最高。

【9月25日】

距離9月底月結日及季結日尚餘4日，以及綠色債券即將於周四（28日）截止認購，銀行再度調高定期存款息率，其中滙豐將3個月定期存款利率由4厘升至4.3厘，6個月定期存款利率則由4.2厘升至4.5厘。起存額為1萬元。

其他大行方面，目前中銀予3個月定期存款利率為4厘，6個月及12個月定存利率分別為4.2厘及3.4厘。渣打則予3個月定期存款為3.7厘，6個月及12個月定存分別為4.2厘及3.4厘。

恒生予3個月定期存款客戶定存利率為3.5厘，6個月利率為4.2厘。

目前滙豐提供的3個月及6個月定期存款利率，是四大行中最高。

如起存額為10萬元，信銀國際的3個月定期存款利率達到4.78厘，12個月定存利率為4.33厘。

若起存額為100萬元，富邦的3個月﹑6個月及12個月存款利率均是4.6厘。信銀國際3個月定存利率為4.78厘。

【9月20日】

富邦銀行全線上調短中長期港元定存息，當中12個月定存息達4.6厘，逼近綠債保底息4.75厘，並超越招商永隆的4.45厘，為目前全港最高的1年期牌面定存息，起存額為50萬元。以起存額計算，1年即可穩袋利息2.3萬元。

富邦銀行全線上調透過手機應用程式的新資金優惠，當中3個月、6個月及12個月港元定存息，劃一上調至4.6厘，原先分別為4.2厘、4.4厘及4.4厘，中長線定存上調幅度為0.2厘。而1個月及2個月定存息，也分別上調0.3厘，至4.3厘及4.4厘。

該行並推出新資金定存快閃優惠，經分行開立100萬元以上的6個月定存，即可享有4.7厘優惠，僅次於大新銀行、建銀亞洲及大眾銀行的4.9厘。