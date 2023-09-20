證監會反駁JPEX　指雙方無就發牌事宜進行溝通　對「洩密」表遺憾

虛擬資產交易平台JPEX遭證監會點名後，數度發聲明「回應」證監會，強調未停止營運，又稱去年向證監會尋求指引但未獲正面回覆，斥證監是惡意針對。

對違反保密條文深表遺憾

證監會最新回應指，對於JPEX違反《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文，公開其與本會法規執行部之間的機密通信一事，深表遺憾。

證監續指，JPEX宣稱是虛擬資產交易平台，並且不受規管，而自2022年3月起，證監會便一直密切注視該平台，並開始就該平台涉嫌作出的虛假及具誤導性陳述和無牌活動進行查訊。由於JPEX一直採取不合作態度，且未能就本會的要求作出實質回應，故本會隨後於2022年7月將JPEX列入證監會的無牌公司及可疑網站名單。

警方在JPEX案拘捕行動中，檢獲大批證物，包括800萬元現金、名貴首飾、電話、電腦及與JPEX相關的文件等。（左朗星攝）

確認JPEX從未就可能作出的牌照申請接洽

JPEX在其網站上披露的機密通信構成了證監會向JPEX作出的上述查訊及調查的一部分。證監會確認，JPEX從未就可能作出的牌照申請與證監會接洽，及JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，亦不曾向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。因此，證監會與 JPEX 之間並無就發牌相關事宜進行溝通。

證監會又指，其後取得的資料令人懷疑此案涉及欺詐行為，故已將之轉介警方處理。由於調查仍在進行中，證監會無法作出進一步評論。