JPEX案│JPEX稱去年向證監會尋求指引但未獲正面回覆　斥惡意針對

證監會昨日（19日）就JPEX事件舉行記者會交待事件後，JPEX團隊亦於昨日深夜10時左右，在其網站向用戶發信回應證監會，直斥對方為惡意針對。JPEX團隊表示，於去年4月起一直向證監會尋求相關指引，但對方未有正面回覆及指引。團隊又張貼一堆電郵信件佐證，指證監會否認曾與JPEX聯絡，明顯屬失實陳述。



以下為JPEX回應信的原文：

對於香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）於本日 2023 年 9 月 19 日的新聞發佈會，平台有以下回應：



首先，就對於新聞發佈發言人惡意針對指出，我司JPEX已停止平台交易運作，此番言論實屬嚴重誹謗行為，罔顧事實，此我們嚴正重申，平台現階段正配合條例﹐逐步將遊戲大廳及理財項目功能下架，以配合香港法規並繼續服務大眾。我司重申，平台所有交易對功能一直正常運作﹐從沒間斷，亦繼續提供自由買賣服務﹐並一直下調提幣手續費﹐而新近組建的專責小組正繼續協助平台用戶，日以繼夜進行優先提幣的處理！



其次， 證監會一再否認與我方曾進行聯絡，此明顯屬失實陳述，事實上於 2022 年 4 月至 2023 年 8 月期間，我們一直向香港證監會溝通並尋求相關指引，希望盡心盡力以達致其要求﹐從而得出一個合法合規的方向以服務大眾，但一直沒有得到正面回覆及指引。(詳情請參考以下郵件紀錄)



第三，發言人又指出平台私自保管客戶私鑰。我們深信﹐發言人已混淆中心化交易所與錢包的差別。 大眾所熟知較知名的交易所，如幣安Binance﹑COINBASE﹑Bybit等﹐所有中心化交易所全部都是由平台保管所有客戶私鑰﹐除方便用戶外，亦會向使用者提供更專業的保安方式﹐以保障用戶的資產安全。



再者，香港證監會一直對我們平台幣JPC提出流通性和價值的質疑，並指出我們該平台幣只在JPEX上架。事實上﹐JPC已經在多個世界性交易平台包括 ：MEXC﹑CoinW 及Lbank等上架交易對。如根據證監會的說法，宏觀整個市場，除比特幣及以太坊外，豈不是所有Binance , OKX , Bitget, Bybit, 火幣等，所發行的平台幣和其餘加密貨幣於證監會眼中皆無任何的價值？



以上交易所從未間斷地在港於線上及線下大肆推廣，而亦只有我們平台被公開針對，指責不合法規，我們不希望獲得特權，但不希望受到不公平對待。



在沒有明確準則的情況下，沒有價值的加密資產依然在眾多的平台中上架，而所有並未得到香港證監會發出牌照的交易平台正充斥香港整個交易市場。



就算如此困難時刻﹐JPEX亦堅守本份﹐已參考了大量數據及成功的歷史案例，制定出一套可行的方案讓平台所有用戶進行公投﹐並正完善相關的內容及細節﹐以於未來一周公告中發佈。



作為加密貨幣行業的經營者及WEB 3.0理念的推廣者﹐JPEX對證監會以不公平的手法破壞市場秩序表示極度失望﹐其態度不止有違政府希望將香港打造為WEB 3.0 之都的政策發展方針﹐其偏頗的態度﹐更並未實踐本身所應該擔當﹐一個公平公正的監管角色﹐更遑論保障香港的萬千投資者﹐而平台將是最好的例子﹐去向國際證明證監會是否正協助香港堅實地踏上WEB 3.0建構的路上。



即使面對連串挑戰﹐JPEX將會堅定不移地繼續營運下去﹐並不會因是次不可逆轉的政策風險所引致的嚴竣挑戰而倒下﹐緊急提幣申請的專責小組﹐仍將繼續為用戶提供優先提幣的協助。



感謝您一直以來對平台的支持

