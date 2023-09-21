美國議息｜聯儲局宣布維持利率不變　官員多數預計年底再加息一次

美國聯儲局週三（9月21日）公布議息結果，一如預期維持目前利率介乎5.25至5.50厘，仍為美國聯邦基金利率16年來最高。這是聯儲局繼6月決定維持利率不變後，再次決定暫停加息。聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明稱，委員們一致同意此次的利率決定。聲明指出，12位官員預計今年還會升息一次，7位官員預計維持不變，重申將繼續評估更多資訊，並會把貨幣緊縮政策的滯後效應納入考量。在議息結果公布後，美國國債殖利率和美元指數回升，股市則有所下跌。



聲明指出，近幾個月就業成長放緩，但依然強勁；目前經濟活動以「穩健」速度擴張，但通脹仍居高不下，央行對通脹風險維持高度關注，並重申重申信貸收緊可能會打壓經濟活動。



利率點陣圖指出，預計明年底聯邦基金利率為5.1厘，高於6月預料的4.6厘；換言之，明年將會減息兩次，較6月的預測次數減少2次。預計2025年底聯邦基金利率為3.9厘，6月預料為3.4厘。預計2026年底聯邦基金利率為2.9%，6月預料為3.4厘。長期聯邦基金利率預期為2.5厘，6月預料為2.5厘。



另外，FOMC將美國2023年底GDP增長預期中位數，從1.0%上調至2.1%。對於2023至2025年底的個人消費支出物價指數（PCE）通脹預期中位數，分別為3.3%、2.5%、2.2%。 2023至2025年底的核心PCE預期中位數，則分別為3.7%、2.6%、2.3%。 對於2023至2025年底的失業率，聯儲局預期中位數分別為3.8%、4.1%、4.1%；2026年底失業率則預期為4.0%。



在聯儲局公布議息結果後，美國10年期公債殖利率，飆升至4.357%。美國兩年期公債殖利率上升至5.131%，為2007年以來最高水平。

截至本港時間21日凌晨2時22分，道指報34,647點，升129點或0.38%；標普500指數報4,439點，跌4點或0.10%；納指報13,623點，跌54點或0.40%。

FOMC今年內還將召開兩次貨幣政策會議，分別於10月31日至11月1日、以及12月12日至13日舉行。

分析師表示，這次利率維持不變在市場普遍預期之內，但在點陣圖中，聯儲局對2024年和2025年的利率預測進行了上調。 官員們也完全取消了今年經濟衰退的預測，對失業率的預測中位數，不再符合確定衰退標準。分析認為，今年是否進一步加息將是個艱難決定，他們的基準預測是聯儲局會在2023年剩餘時間內維持利率穩定。