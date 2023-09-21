中銀稱美國2年期國債息攀升　反映通脹未回落　政策或再收緊

美國聯儲局周四凌晨公布議息會議結果。一如預期，聯儲局將聯邦基金利率區間維持在5.25至5.5%不變。中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師張詩琪認為，是次的議息結果重點在於利率點陣圖及美聯儲對未來經濟增長及通脹數據預測。



利率點陣圖顯示，2023年的利率中位數維持6月時預估的5.6%。儘管聯儲局未有上調，但以現時利率上限5.5%推算，即暗示年內還有加息機會。這亦與主席鮑威爾提及，聯儲局準備在適當的情況下進一步加息，並打算將貨幣政策維持在限制性水平，直至確信通脹目標持續下跌的立場一致。

張詩琪認為，儘管利率期貨合約顯示，市場認為年內再加息25基點的概率不足35%，但較能反映利率預期的美國2年期國債債息昨晚上升至5.17%，重上17年多的高位，說明若美國通脹未有明顯回落，年內還有進一步收緊政策的可能，高利率至少要維持一段較長的時間。

聯儲局調高了2023年經濟增長預測，由6月時上升1%至預期上升2.1%，並同時將失業率預測下調至3.8%。此外聯儲局關注，反映通脹的核心個人消費開支平減指數（Core PCE）亦同時由3.9%下調至3.7%。張詩琪認為這表明聯儲局有信心在控制通脹回落時，不會對就業市場造成太大影響。