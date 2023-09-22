美股｜道指收市跌370點　納指及標指跌超過1.6%

美國新數據反映就業市場強勁，強化聯儲局在更長時間內把利率維持在高位的立場。加上聯儲局暗示年底會再次升息，美國國債收益率大幅上漲，美股主要指數周四 (21日) 下跌，道指收市跌370點，為連續第3日下跌；納指及標指均跌超過1.60%。



道指收市報34,070.42點，跌370.46點或1.08%；標指報4,330.00點，跌72.20點或1.64%；納指報13,223.98點，跌245.14點或1.82%。

隨著兩年期和10年期公債殖利率觸及多年高點，多隻大型成長股受壓，Amazon至收市跌4.41%，Nvidia跌2.98%、Tesla跌2.62%。

據報道，Alphabet 旗下的Google高層討論，擬最快在2027年放棄半導體公司 Broadcom 作為其人工智能（AI）晶片供應商，Broadcom股價曾下跌3.9%。報道又稱，Google將以Marvell Technology取代Broadcom，Marvell Technology股價上漲0.9%。

美國上星期新申領失業救濟人數減少2萬人，跌至20.1萬人，遠少過市場預期。持續申領失業救濟人數減少2.1萬人，減至166.2萬人，亦少過市場預期。

油價方面，紐約原油期貨每桶報89.60美元，跌0.06元或0.07%；倫敦布蘭特期油報93.27美元，跌0.26美元或0.28%。