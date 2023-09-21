美股｜新領失業救濟人數創1月新低　道指早段跌近200點

美國新領失業救濟人數降至 1 月以來新低，反映就業市場強勁，令市場憂慮聯儲局維持高利率更長時間。加上聯儲局暗示年底會再次升息，美國國債收益率大幅上漲，成長股受壓，美股主要指數周四 (21日) 走低，道指早段跌近200點。



截至本港時間晚上11時10分，道指報34,265點，跌175點或0.51%；標普500指數報4,358點，跌43點或0.99%；納指報13,321點，跌147點或1.10%。

隨著兩年期和10年期公債殖利率觸及多年高點，Tesla、Meta、Amazon、Alphabet 和 Nvidia等股價，早段下跌1.5%至3.0%。

據報道，Alphabet 旗下的Google高層討論，擬最快在2027年放棄半導體公司 Broadcom 作為其人工智能（AI）晶片供應商，Broadcom股價曾下跌3.9%。報道又稱，Google將以Marvell Technology 取代Broadcom，Marvell Technology股價上漲0.9%。

美國上星期新申領失業救濟人數減少2萬人，跌至20.1萬人，遠少過市場預期。持續申領失業救濟人數減少2.1萬人，減至166.2萬人，亦少過市場預期。

另外，油價回升，紐約原油期貨現時每桶報90.17美元，升0.51元或0.57%；倫敦布蘭特期油報93.81美元，漲0.28美元或0.30%。