定期存款｜滙豐大戶半年定存息加至5.41厘　冠絕全港　起存額50萬

臨近季節，港元拆息再度向上創新高，加上綠債正在接受認購，港銀繼續上調定存息搶存款，當中龍頭行滙豐昨日上調定存息，私人銀行大戶3個月港元定存息，由4.92厘加至5.15厘，6個月更由5.26厘加至5.41厘，為全港最高中短期息，並超越綠債保底息4.75厘，起存額為50萬元。



大戶3個月定存息也有5.41厘

以牌面價來看，目前3個月定存息以花旗的5厘為最高，而6個月則以大新的4.9厘最高，1年期則以富邦的4.6厘稱冠。

滙豐網站資料顯示，客戶在網上理財或流動理財以港元新資金開立定期存款，開戶門檻分別為800萬元的尚玉客戶，以及100萬元的卓越理財客戶，6個月息率達4.5厘，3個月利率為4.3厘，均較早前上調0.3厘，為1個月內第2度加存息，牌面存息率也為四大行中最高。

隔夜拆息創17年最高

港元拆息昨日全線向上，當中與樓按相關的一個月拆息終止三連跌，升5.67點子至5.29161厘，是2023年8月以來最高。隔夜拆息升66.73點子至5.75738厘，創逾17年高位。

短線拆息方面， 1星期拆息升47.36點子至5.79357厘，2星期拆息升24.45點子至5.59179厘。中長線拆息方面，3個月期拆息升5.85點子至5.28691厘，6個月期拆息升1.05點子至5.31054厘，12個月期拆息升1.64點子至5.50042厘。