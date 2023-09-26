美股｜市場憂慮政府停擺　道指早段跌逾250點　納指及標指挫逾1%

市場憂慮美國貨幣政策前景，以及聯邦政府可能出現停擺，道指周二（26日）早段跌逾250點，納指及標指挫逾1%；10年期債息報4.55厘。



截至本港時間晚上11時10分，道指報33,743點，跌263點或0.78%；標普500指數報4,292點，跌45點或1.05%；納指報13,118點，跌152點或1.15%。

Apple、Microsoft、Meta 、Amazon等大型成長股下跌0.50%至3.24%。標指所有11個板塊均走低，其中房地產、公用事業和資訊科技板塊跌幅在0.8%至1.3%之間。

美國新財年撥款法案陷入僵局，可能導致聯邦政府停擺。評級機構穆迪指出，倘若美國政府停擺，將弱化政府管治能力，與其他享有最高信用評級的政府出現差異，對美國信用評級產生負面影響。

但根據知情人士透露，美國參議院共和黨和民主黨的談判代表，正就一項短期支出措施接近達成協議，該權宜法案可讓政府繼續運作45天。

油價方面，紐約原油期貨每桶報90.15美元，升0.47元或0.52%；倫敦布蘭特期油報92.09美元，升0.21美元或0.23%。