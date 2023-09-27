美股｜道指收市跌388點　三大指數跌幅均逾1%

市場憂慮美國貨幣政策前景，以及聯邦政府可能出現停擺，美國10年期債息升至16年來高位。道指周二（26日）收市跌388點，三大指數跌幅均逾1%。



道指收市報33,618.88點，跌388.00點或1.14%；標指報4,273.53點，跌63.91點或1.47%；納指報13,063.61點，跌207.71點或1.57%。

其中，Microsoft及Apple股價分別滑落1.70%和2.34%。Amazon更因被美國聯邦貿易委員會（FTC）提出壟斷起訴，股價至收市下跌4.03%。

油價方面，紐約原油期貨每桶報90.59美元，升0.91元或1.01%；倫敦布蘭特期油報92.53美元，升0.65美元或0.71%。

另外，美國8月新屋銷售按月下跌8.7%，以年率計跌至67.5萬間，少過市場預期。數據顯示，8月新屋售價中位數43萬美元，按年下跌2.3%。

雖然美國民眾對勞動市場普遍持樂觀態度，但對通漲和經濟衰退的憂慮加劇，令美國9月份消費者信心指數跌至4個月低點。世界大型企業研究會（Conference Board） 於26日公布， 9月消費者信心指數為103.0，低於市場預期的105.5，也低於8月修正後的108.7。