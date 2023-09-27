恒大主席許家印　據報在北京被監視居住　股價瀉近19%

據《彭博》引述知情人士指出，恒大（3333）董事會主席許家印已被內地警方監視居住中。



報道引述知情人士指出，許家印於本月較早時間被警方帶走，現時已在指定地點監視居住。目前尚未清楚許家印為何被監視居住。在內地警方這種行動並非正式逮捕，亦不代表許家印會被起訴。

據內地《刑事訴訟法》，此舉意味未經批准，許家印不能離開住所﹑會見或與他人通訊。根據該法其護照及身份證必須交給執行機關保存，但監視居住最長不得超過6個月。

其後內媒《觀察者網》於今日（27日）下午報道指，有接近恒大的知情人士向《觀察者網》證實了該消息，並表示事情發生在幾天前，許家印現位於北京的一處居所，已被限制部分行動自由。

恒大主席許家印。（資料圖片 / 中新社）

早前曾傳許家印身在廣州不可隨便見外人

上月底曾有報道指出，許家印常駐廣州，每天都會到公司處理公司事務，但不可隨意見外人。內媒報道，以往可直接找許家印簽字不一樣，現在若是外部的公司需要其簽字，在通知後，一般會由其身邊工作人員轉交後簽字。

日前《財新網》報道，恒大首席執行官夏海鈞及首席財務官潘大榮，已被內地相關部門控制。

恒大收市報0.32元，瀉18.9%，成交額為9,250萬元。