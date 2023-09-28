粵港澳大灣區「跨境理財通」優化業務試點　陳茂波：有利開拓商機

中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局、香港金融管理局、香港證券及期貨事務監察委員會和澳門金融管理局今日（28日）發出聯合公告，宣布進一步優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點。



「跨境理財通」優化措施包括改善投資者准入條件，支持更多大灣區居民參與試點；亦會擴大參與機構範圍，新增符合要求的證券公司作為參與主體，為「南向通」和「北向通」個人客戶，提供投資產品及相關服務。

優化措施包括提高個人投資額度

另外，亦會擴大「南向通」和「北向通」合格投資產品範圍，更好滿足大灣區居民多樣化投資需求。同時，亦會適當提高個人投資者額度，並進一步優化宣傳銷售安排，引導金融機構為大灣區居民提供優質金融服務。

內地和港澳金融管理部門在下一步，將修訂完善實施細則或業務指引，推動各項舉措盡早實施，同時按試點情況持續優化「跨境理財通」業務，穩妥有序推進大灣區金融市場互聯互通，支持大灣區建設。

陳茂波指優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點，可豐富大灣區居民投資選擇。（資料圖片）

陳茂波：進一步豐富大灣區居民投資選擇

財政司司長陳茂波表示，「跨境理財通」自2021年9月正式啟動至今穩步持續發展。這次提出的優化措施，進一步豐富大灣區居民的投資選擇，並促進三地金融市場互聯互通、有利業界共同開拓大灣區內的商機，更好地發揮「跨境理財通」的潛力，並強化香港作為國際資產管理中心的地位。他又表示衷心感謝中央人民政府的支持和三地監管機構，為此作出的不懈努力。

而金管局總裁余偉文則表示，金管局和三地金融監管部門一直密切關注跨境理財通運行，並根據實際業務經驗和考慮投資者需求及業界意見後，制訂一系列優化措施。金管局將全力推進實施細則的制訂和落實，進一步便利大灣區居民跨境投資，同時為香港金融業界帶來更多發展機遇。