美股｜ 市場等待通脹數據出爐　道指收市升116點

市場關注美國即將公布的8月份核心個人消費支出（PCE）物價指數，以了解最新通脹情況。在通脹數據公布前，部份數據顯示美國經濟增長保持彈性，未受聯儲局繼續加息影響。美股周四（28日）先跌後回升，道指中段漲勢擴大至逾200點，至收市升116點。



道指收市報33,666.34點，升116.07點或0.35%；標指報4,299.70點，升25.19點或0.59%；納指報13,201.28點，升108.43點或0.83%。

數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數20.4萬人，按周增加3,000人，市場預期為21.5萬人。另外，美國今年第二季國內生產總值（GDP）環比年率終值為增長2.1%，較首季2.2%略為收窄，但符合預期，反映美國經濟經歷激進加息後仍保持韌性。

另外，市場亦關注聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）稍後講話；以及國會對聯邦撥款法案的談判進展，擔心政府或在10年來第4次出現停擺。

美國10年期公債殖利率報4.58%，小幅下跌。油價回落，紐約原油期貨每桶報91.70美元，跌2.11%；倫敦布蘭特期油報93.07美元，下降1.37%。