許家印前妻丁玉梅傳7月底已離港　「技術性離婚」轉移百億到境外

撰文：劉凱欣
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中國恒大（3333）昨（28日）晚公告指公司接到有關部門通知，執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。內媒《騰訊新聞》引述知情人士指，許家印前妻丁玉梅7月下旬，得知內地有企業家因許家印被邊控後，已隨即買機票離開香港，但去向未明。

此前，丁玉梅一直在港，協助相關機構進行恒大集團的債務重整事宜。 恒大及恒大汽車（0708）最新公告中，丁玉梅已改稱為「獨立於本公司及其關連人士的第三方」，而非許家印配偶，有別於一般慣例，終揭發二人早於去年已辦理了離婚事宜。

許家印與丁玉梅被指「技術性離婚」。（資料圖片）

另一內媒《21世紀經濟報道》引述分析指出，恒大累計900多億分紅中，由許家印、丁玉梅分別100%控制的英屬維京群島和開曼群島的離岸公司，已透過恒大拿到其中大部分分紅，並在許家印出事前後已轉移到境外，換言之，相關「技術性離婚」所獲得的資金～，最終落到「境外前妻」丁玉梅的口袋。

恒大昨晚（28日）在港交所公告，公司接到有關部門通知，公司執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。內媒《第一財經》引述知情人士說法稱，在相近時間段內被帶走的恒大核心成員，還包括許家印二兒子許滕鶴（Peter Xu），他曾主導恒大財富的工作；恒大前CFO潘大榮，主要負責恒大系資金運作；恒大地產集團、恒大物業集團前董事長甑立濤。

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