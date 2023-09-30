JPEX｜證監會列出6個可疑虛擬資產交易平台　另公布4企正申請牌照

證監會日前宣布會就虛擬資產交易平台的資訊加強對外發布，包括公布正在申請牌照的申請者名單。證監會於周四（28日）在無牌公司及可疑網站名單內，列出6個可疑虛擬資產交易平台，除已於本月13日被證監會點名的JPEX外，尚有包括於上周五（22日）首次登載於名單內的FUBT Exchange。



名單內的6個平台分別為JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd與JPEX Technical Support Co. Pty Ltd﹑EFSPD﹑https://arrano.network﹑https://futu-pro.com與https://futubit.com﹑FUBT Exchange等。其中FUBT Exhange首次登載日期為上周五，證監會於備註中指出，上述公司聲稱是加密貨幣交易平台，其提供了一個虛假的香港電話號碼，據稱在香港設有業務據點。

至於EFSPD，證監會於備註內指出上述公司在其網站上自稱是區塊鏈數字貨幣交易平台，並在香港設有營運中心；又指出上述公司謊稱香港交易及結算所有限公司批准推出加密代幣，並訛稱受香港金融管理監局監管。

就有關https://arrano.network，證監會於備註內指出，上述網站謊稱是獲准提供虛擬資產基金管理服務的證監會持蚜機構意博資本亞洲有限公司的區塊鏈分部；亦表示遂網站聲稱是智慧合約﹑非同質化代幣（NFT）和加密貨幣產品的一站式平台。

至於被證監會點名的JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd與JPEX Technical Support Co. Pty Ltd，證監會於備註內指出，JPEX宣稱是虛擬資產交易平台，其作業手法存在許多可疑之處。該平台訛稱已向若干海外監管機構取得經營虛擬資產交易平台的牌照，但這與事實不符。JPEX還在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作關係，並獲該公司投資。但事實上，該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。該平台為其部分產品提供極高回報，但有投資者投訴未能從他們在該平台開設的帳戶中提取虛擬資產，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。

證監會又表示，OSL交易聲稱是領先的數字資產交易平台，並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構OSL數字證券有限公司。

證監會亦列出目前持牌虛擬資產交易平台，仍然為OSL及HashKey。虛擬資產交易平台申請者名單，分別為BGE﹑HKbitEX﹑HKVAX及VDX。至於有關牌照申請已被退回、拒絕或撤回的申請者名單﹑結業的虛擬資產交易平台名單及被當作獲發牌的虛擬資產交易平台名單等三項欄目，則未有內容。

此外警方就JPEX案展開調查，截至周五已在港澳合共拘捕18人。