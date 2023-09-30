Lalamove母企拉拉科技再遞交上市申請　股東背景屬星級｜新股IPO

物流公司貨拉拉Lalamove母公司拉拉科技，再次遞交來港上市申請。高盛﹑美銀證券及摩根大通為聯席保薦人。公司除具知名度外，其股東背景更是「粒粒皆星」。



據初步招股文件介紹，截至今年6月底的6個月，公司總收入為6億（美元‧下同），按年升24.8%，期內轉盈為虧，蝕3,299.7萬元。經調整利潤為1.5億元，去年同期則虧損2,210.2萬元。

期內平台促成逾2.6億個已完成訂單，全球貨運GTV為39.27億元。平均每月活躍商戶為1,220萬個，平均月活躍司機為110萬名。

今年初時曾傳出拉拉科技有意集資10億美元。

2013年開展物流業務

據初步招股文件介紹，於2013年在香港以Easy Van品牌名稱開始物流業務，並於翌年改名為Lalamove，同時開始在內地以貨拉拉品牌名稱運營物流交易平台。其後業務擴展至泰國及新加坡等東南亞市場。

公司又指出去年全球貨運GTV為67億美元，並且為成立以來按經調整基準首次實現盈利。其業務覆蓋全球400個城市。

公司亦表現自成立以來，合共進行11輪融資。最新一輪為G系列，初步投資協議日期為2021年11月4日，結算日期為2022年2月28日，涉及301.98萬股G系列優先股，代價為2.3億元，每股均價為76.16元。至於公司投資者包括高瓴﹑紅杉中國﹑概念資本﹑﹑中銀（2388）﹑美團（3690）﹑騰訊（0700）﹑李澤楷旗下的富衛﹑吳繼煒旗下的基滙，以及香港科技園。