虛擬銀行｜8間虛銀上半年共蝕逾14億元　Mox Bank淨利息收入增6倍

8間虛擬銀行公布中期業績。在今年上半年，8間虛擬銀行仍錄得虧損，合共虧損約14.3億元。



其中Mox Bank淨利息收入按年大增6倍至1.77億元，淨費用收入按年增加32.57%至2,741.5萬元，交易收入淨額為367.8萬元，升80.74%。不過該行虧損金額按年略增至3.19億元。

livi bank上半年虧損3.08億元；去年同期虧損3.61億元。期內，淨利息收入2,667.7萬元，去年同期錄得淨利息支出410萬元；淨服務費及佣金收入608.8萬元，按年升1.43倍。

螞蟻銀行期內虧損6,206.3萬元，上年同期虧損1.04億元。淨利息收入2970.4萬元，按年升54.1倍。

富融銀行稅後虧損1.86億元，去年同期稅後虧損2.55億元。期內，淨利息收入1,429.6萬元，去年同期錄得淨利息支出71萬元。其他收入138.5萬元，去年同期錄得其他支出414.8萬元。

匯立銀行上半年虧損1.62億元，去年同期虧損2.24億元。期內，淨利息收入2,285.8萬元，按年增長1.04倍；其他經營收入813萬元，按年增長4.44倍。

眾安銀行上半年虧損收窄至2億元，去年同期虧損2.57億元。期內，淨利息收入1.13億元，按年增長26.29%；淨服務費及佣金收入3,676.9萬元，按年下跌14.06%。

此外平安壹賬通及天星銀行，上半年分別虧損8,722.1萬元及1.05億元。