虛擬銀行｜ZA Bank中期虧損收窄至1.77億元人民幣　擁近70萬客戶

眾安（6060）旗下虛擬銀行ZA Bank截至6月底的上半年，淨虧損1.77億元（人民幣‧下同），按年收窄17%。



期內ZA Bank淨息差拉闊至1.87厘，淨收入為1.52億元，按年增加13%當中25.8%為非利息收入。貸款總額為49.16億元，貸存比為45.9%。

截至今年6月底，ZA Bank擁有近70萬名零售用戶。

眾安指出，ZA Bank看準Web3發展浪潮的新機遇，積極佈局Web3領域相關業務，並於4月發表「Banking for Web3」願景，決心以科技促進傳統銀行服務與Web3世界的融合，積極支持香港特區政府的發展藍圖，參與打造充滿活力的虛擬資產行業和生態系統。ZA Bank已經為Web3企業提供基本商業銀行服務，同時為HashKey Exchange等本地持牌虛擬資產交易所擔任結算銀行（settlement bank），提供便捷的法幣提存服務。除此以外，ZA Bank亦計劃適時推出美股交易服務，以進一步滿足用戶多元的投資理財需要。

至於眾安期內歸屬母公司股東應佔利為2.21億元，虧轉盈。