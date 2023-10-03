美股｜市場料聯儲局維持高利率　道指收市跌74點

市場估計聯儲局將更長時間維持較高利率，道指周一（2日）收市跌74點，為連續第2個交易日下跌。聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）認為，美國通脹確實回落，但能源價格仍然高企，通脹可能再度反彈，聯儲局可能須再加息數次，才能達致通脹率降至2%的目標。



道指收市報33,433.35點，跌74.15點或0.22%；標指報4,288.39點，升0.34點或0.01%；納指報13,307.77點，升88.45點或0.67%。

美國10年期公債殖利率再次觸及16年高點，2年期公債殖利率則維持在5%以上，對利率敏感的公用事業股下跌。

晶片製造商Nvidia獲高盛列入本月在美股的確信買入名單，該公司股價至收市上漲2.95%。

另外，美國製造業收縮狀況持續改善。美國供應管理協會（ISM）公布，9月製造業指數為49，高於市場預期的47.8，前值為47.6，為連續第3個月上升。製造業投入物價分項指數為43.8，預期為48.6， 為連升兩個月後回落。期內，製造業新訂單分項指數為49.2，前值為46.8；製造業就業分項指數為51.2，前值為48.5.

本周市場焦點將是周五公布的美國非農就業數據，市場估計增幅為16.3萬個，低於8月的18.7萬個。

油價下跌。紐約期油跌逾2％，報88.77美元。另外，美元指數站上107.00， 為去年11月以來首次。